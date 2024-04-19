شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشرطة الرواندى: تنظيم الأهلى بطولة أفريقيا رائع.. ونسعى لتحقيق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى موسمني فيريد، المدير الفني لنادي الشرطة الرواندي، سعادته بالنتائج التي يحققها فريقه خلال منافسات دور المجموعات ‏لبطولة أفريقيا التى تقام فى ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎

وأكد المدرب الرواندي أنه عقد محاضرة مع لاعبيه للحديث عن أخطاء المباريات الماضية ودراسة نقاط قوة وضعف الفرق ‏المنافسة، وطالبهم بالتركيز فى المباراة وتفادي الأخطاء وتحقيق أفضل ما يمكن‎.‎

وأشار إلى أنه يسعى خلال المباريات المقبلة لإشراك جميع اللاعبين لتجنب الإرهاق وتجهيزهم للأدوار الإقصائية المقبلة‎.‎

واختتم فيريد حديثه قائلا، "البطولة رائعة وأكثر تنظيما، ونسعى لتحقيق اللقب، ونقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي والمسؤولين في النادي ‏الأهلي على التنظيم المميز.‏

تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلى لليوم السادس على التوالي، وتختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي:

جرين بافالوز الزامبي X جارد الكونغولي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

اسبوار الكونغولي روكينزو البوروندي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

الأسمنت الإثيوبي العدالة الكيني 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جرين بافالوز الزامبي جارد الكونغولي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة