مدرب وداد تلمسان: تعاهدنا على حسم اللقب الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال راجي مالك المدير الفني لفريق وداد تلمسان الجزائري إن فريقه حقق فوزا مستحقا على نظيره انجز الإيفواري بنتيجة 3-‏‏0، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24أبريل الجاري‎.‎



وقال مدرب الفريق الجزائري إن الفريق قدم أداء قوياً للغاية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الجميع تعاهد على الفوز‎.‎

وأضاف: تحدثنا كلاعبين قبل المباراة وتعاهدنا على الظهور بشخصية قوية، وأن ‏يكون التركيز داخل المباراة فقط‎.‎

واختتم تصريحاته مشيداً بالتنظيم والأجواء داخل النادي الأهلي، موجهاً الشكر لجميع المسئولين.‏