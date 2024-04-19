طائرة الأهلي يواصل الإستعداد لثمن نهائي بطولة افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي مرانًا صباحيًا اليوم الجمعة، داخل فندق الإقامة، وذلك استعدادًا لبداية منافسات دور الـ ١٦ في بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.



‏‎بدأ فريق رجال طائرة الأهلي المران في العاشرة صباحًا، قبل استكمال المران بفقرات داخل الجيم لأداء بعض التدريبات البدنية والاستشفائية.

وحصل فريق رجال طائرة الأهلي اليوم على راحة بعد نهاية دور المجموعات، ليؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد.

ويعقد الإسباني فرناندو مونيزو، محاضرة بالفيديو قبل انطلاق المران للتحدث حول أخطاء المباراة الماضية وبعض الجمل الخططية والتكتيكية.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0، ثم فاز على الإسمنت الإثيوبي بنتيجة 3-0 واختتم دور المجموعات بالفوز على العدالة الكيني بنتيجة 3-0.