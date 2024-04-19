شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بداية استعدادات رجال طائرة الأهلى لانطلاق دور الـ16 ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الاهلى مرانًا صباحيًا اليوم، الجمعة، داخل فندق الإقامة، استعدادًا لبداية منافسات دور الـ 16 في بطولة أفريقيا التى تقام فى ضيافة النادي الأهلى فى الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

‏‎بدأ فريق رجال طائرة الأهلي المران فى العاشرة صباحًا، قبل استكمال المران بفقرات داخل الجيم لأداء بعض التدريبات البدنية والاستشفائية.

وحصل فريق رجال طائرة الأهلي اليوم على راحة بعد نهاية دور المجموعات، ليؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد.

وعقد الإسباني فرناندو مونيزو محاضرة بالفيديو قبل انطلاق المران للتحدث حول أخطاء المباراة الماضية وبعض الجمل الخططية والتكتيكية.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0، ثم فاز على الإسمنت الإثيوبي بنتيجة 3-0 واختتم دور المجموعات بالفوز على العدالة الكيني بنتيجة 3-0.