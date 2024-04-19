شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتعش بالدفعة الأخيرة من أموال صفقة إياد العسقلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة نادى الإسماعيلى بـ100 ألف دولار قيمة القسط الأخير من قيمة صفقة بيع إياد العسقلانى مدافع الدراويش إلى نادى روستوف الروسي فى الانتقالات الشتوية الماضية.

ونجح الإسماعيلى فى التوصل لاتفاق مع روستوف الروسي لبيع إياد العسقلانى مقابل 900 ألف دولار فى الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل حل أزمة القيد ودفع المستحقات المتأخرة على النادى، وهو ما نجح فيه النادى.

ويجهز مسئولو الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، المستحقات المتأخرة لدى الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحفيزهم لبذل أقصى جهد من أجل انتشال الفريق من المراكز المتأخرة في الجدول والعودة لمكانته الطبيعية.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وزملاؤه الأعضاء وافقوا على بيع إياد العسقلاني قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم لروستوف الروسي، بعد الحصول على الضوء الأخضر من علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان وإيهاب جلال للاستغناء عن اللاعب بشروط تمثلت استحقاق النادي المبلغ المطلوب سالف الذكر، فضلا عن حقوق الرعاية وتقاضي نسبة 30% عند البيع لأي نادٍ آخر خارج مصر وأن تكون أولوية عودته للنادى.