شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف موقف بيرسي تاو وهل تعلّم من ثلاثية بيراميدز أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق كان يعاني من إصابة حرمته من مباريتات الفريق الأخيرة، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات الجماية خلال الأيام الماضية، موضحاً أن الجهاز الفني سيُحدد خلال الساعات المقبلة موقف اللاعب من مباراة مازيمبي غداً فى دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.

وأشار كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد ظهر اليوم الجمعة بالكونغو، إلى أنه يعلم جيداً قوة المنافس وبات لديه خبرة كبيرة في الأجواء الأفريقية، حيث تولى تدريب الفريق منذ ما يقرب من عام ونصف، ومثلما استطعنا الفوز على سيمبا في تنزانيا نستطيع الفوز على مازيمبي في الكونغو والجميع متحمس لأداء مباراة جيدة.

ورداً على سؤال من جانب الإعلام الكونغولي بشأن هل تحدث كولر مع مدرب بيراميدز عن مباراة الغد، باعتبار أن بيراميدزخسر من مازيمبي فى النسخة الحالية من دوري الأبطال، قال المدرب السويسري، "سأخذ ضحكاتهم بصورة إيجابية.. لا أنسى أن مازيمبي فاز على بيراميدز، وأنا شاهدت هذه المباراة، وخلق فيها بيراميدز فرصا كثيرة لكنه أهدرها، فيما استغل مازيمبي هذا الفرص".

وأضاف كولر، "سنحاول عدم تكرار أزمة بيراميدز أمام مازيمبي وسنعمل على تحقيق الفوز، واستغلال الفرص وتسجيل أهداف أمام بطل الكونغو غداً على أرضه ،

وفاز مازيمبى على بيراميدز 3 / 0 يوم 24 فبراير الماضي باستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، وهي الخسارة التي أطاحت بفريق بيراميدز من دور المجموعات لدوري الأبطال بعدما توقف رصيده عند 4 أربع نقاط.

وأوضح المدير الفني أن الأهلي خسر مباراة في الدوري أمام الزمالك ولكن الفريق في نفس الوقت يمتك العديد من المباريات المؤجلة والأجواء فى بطولة أفريقيا مختلفة تماما، خاصة أن المنافس قوي وهدفنا تقديم كرة قدم جيدة.

وأكد المدير الفني أن الأهلي هدفه تحقيق الفوز غدا، وأنه تحدث مع اللاعبين كثيرا؛ للتأكيد على هذا المعنى، مع ضرورة تجنب الأخطاء والاستعداد الجيد للمباراة.