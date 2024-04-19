شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد فى الثالثة عصر غد، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي. وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي دريمز الغاني وطاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.