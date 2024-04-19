

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف لوكس سبتمبر مدير المنظومة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة إلغاء بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب سبتمبر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "الحقيقة هي أن مستقبل بطولة كأس الكونفدرالية لم يتم مناقشته أبدا من قبل أي صانع قرار في الاتحاد".

وأضاف: "كيف يمكن أن يكون هناك قرار عندما لم يتم مناقشة شيء ما، الحقائق دائما مملة".

ويواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضاً:

جوارديولا يتغنى بريال مدريد ويكشف سبب رحيل بالمر عن مانشستر سيتي