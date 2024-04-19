شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يعود لتشكيل الأهلي أمام مازيمبى بدوري أبطال أفريقيا بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة نجمه الجنوب أفريقى بيرسى تاو للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة مازيمبى الكونغولى بذهاب نصف نهائى دوري أبطال افريقيا والمقرر لها غداً السبت.

وغاب بيرسى تاو عن مباريات الأهلى الأخيرة منذ مواجهة سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يلتحق ببعثة المارد الأحمر الموجودة فى الكونغو.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات بيرسى تاو الهجومية فى هز شباك مازيمبى على ملعبه من أجل تعزيز فرص وصول الأهلى للمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد اف سى بهدف دون رد ثم عاد المارد الاحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.



يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر غد، السبت، فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.



ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.