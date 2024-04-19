أهلي 2009 يفوز على بتروجت بهدف في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه على بتروجت، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن الجولة 28 من بطولة الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي عن طريق مصطفى فرج خلال الشوط الثاني بتسديدة من ركلة حرة مباشرة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 47 نقطة، وسجل 45 هدفًا مقابل 28 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًّا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.