إصابة نجم الزمالك قبل مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك تفاصيل إصابة عمر جابر الظهير الأيمن قبل مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني مساء بعد غدا الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي: “عمر حابر تعرض للإصابة في العضلة الضامة، مما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق لخوض مباراة دريمز الغاني”.

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وأشار إلى أن نجم الأبيض تعرض للإصابة في مباراة القمة الأخيرة أمام الاهلي في الدوري المصري، والمؤجلة من الجولة العاشرة.

واختتم: “عمر جابر سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة”.