"فاق وتحدث مع والدته".. هل بلع لؤي وائل لسانه في مباراة بلدية المحلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس ما حدث مع لؤي وائل لاعب المقاولون العرب، خلال مباراة بلدية المحلة.

وقال المصدر: "لؤي وائل تعرض لخبطة قوية بالرأس افقدته الوعي، وتم نقله للمستشفى ووضع تحت الملاحظة، واستفاق بشكل كامل الآن وتحدث بنفسه مع والدته في الهاتف وطمئنها عليه".

وأضاف: "طبيب الفريق سيرافقه حتى صباح الغد في المستشفى للاطمئنان عليه بشكل كامل، لؤي لم يبلع لسانه كما تردد، لكنه تعرض لكدمة قوية في الرأس فقط أحدثت له ارتجاج خفيف في المخ وفقد الوعي، واستفاق الآن وتحسن سيظل في المستشفى حتى صباح الغد".

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