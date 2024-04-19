"لأسباب سياسية".. احتجاز بعثة فريق نهضة بركان في مطار الجزائر قرابة 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتجزت السلطات الجزائرية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، في مطار الجزائر، قبل المباراة التي تجمع بين الثنائي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار موقع "هيسبورت" المغربي إلى أن السلطات الجزائرية، صادرت أمتعة بعثة نهضة بركان، فور وصولها إلى المطار، بسبب حمل قمصان الفريق خريطة المغرب كاملة، كما أن لاعبي الفريق محتجزين قرابة 5 ساعات، في مطار هواري بومدي، في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

ويتواصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مع مسؤولي الاتحاد الجزائري، لإنهاء إجراءات دخول الفريق المغربي إلى الجزائر.

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