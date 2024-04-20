منتخب مصر للناشئين يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لسلاح السيف بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل المنتخب المصري لسلاح السيف لدور نصف النهائي في منافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة حاليًا في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 10 حتى 20 أبريل الجاري الجاري.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في دور ربع النهائي بنتيجة 45-32.

وبدأ المنتخب المصري مشواره بالتأهل مباشرة لدور الـ 32، ثم تأهل دور الـ 16 بالفوز على جمهورية التشيك بنتيجة 45-16، وبعدها الفوز على كندا في دور ربع النهائي بنتيجة 45-17.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدور نصف النهائي في تمام الساعة ال 1:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف، أحمد هشام و زياد نوفل و ياسين خضر و أدهم شلبي، تحت قيادة فينسيت انيستيت وجمال عبداللطيف.

ويترأس البعثة كل من طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح وأيمن منير النائب الثاني لرئيس الاتحاد ، كما يرافق البعثة المدير الإداري أيمن غنيم والجهاز الطبي محمد الجمال وغادة عاطف.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.