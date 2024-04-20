"كنيسة ودعاء".. كيف استعد مازيمبي الكونغولي لمواجهة الأهلي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي نظيره الأهلي المصري، في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذهب لاعبو وأعضاء الجهاز الفني في نادي مازيمبي الكونغولي، إلى الكنيسة لأداء الصلاة والدعاء، قبل مواجهة الأهلي.

ويواجه الفائز من لقاء الأهلي ومازيمبي، الفائز من مباراتي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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