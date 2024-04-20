بأقدام حجازي.. الاتحاد يفلت من التعادل بفوز قاتل على الحزم في الدوري السعودي

قاد الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد للفوز على نظيره الحزم، في الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين.

وفاز فريق الاتحاد على نظيره الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 28، بمسابقة دوري روشن السعودي.

افتتح أهداف المباراة اللاعب، صالح العمري، في الدقيقة 21، وأضاف الهدف الثاني لصالح العميد اللاعب باولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، برأسية غالطت حارس مرمى أصحاب الأرض.

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وقلص القارق لصالح الحزم اللاعب حنتوس في الدقيقة 60، ليعود بعدها اللاعب توزيه لمعادلة النتيجة بشكل مفاجئ.

وسجل أحمد حجازي هدف الاتحاد الثالث ولكنها اصطدمت في التونسي أيمن دحمان حارس مرمى الحزم، ليسكنها في الشباك بالخطأ في مرماه، ليمنح العميد التقدم بالهدف الثالث.

تشكيل الاتحاد لمباراة الفيحاء

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي،سعد الموسى،حسن كادش، مدالله العليان.

الوسط: فرحة الشمراني، صالح العمري.

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.

ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.