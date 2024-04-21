فوز دياموند والإعلاميين وتعادل بشتيل وصول بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباريات الجولة الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الخامسة بمجموعة الجيزة، حيث حقق فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى فوزاً على فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى بهدف دون رد .

ونجح فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد في الفوز على منشية ناصر بقيادة عماد عابدين بسداسية مقابل هدف.

وفاز فريق المعادي واليخت بقيادة احمد الجداوى على فريق الصيد، بقيادة طارق حسن برباعية مقابل ثلاثة.

وفاز فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر على فريق اطفيح بقيادة محمود سعيد بهدفين نظيفين.

وسقط فريق بشتيل بقيادة أحمد بكري في فخ التعادل الإيجابي فريق كاسكادا بهدف لمثله.

وسقط فريق صول بقيادة محمد ثابت في فخ التعادل السلبي أمام فريق ابو النمرس بقيادة أحمد علي غالي

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :

1- دياموند 59 نقطة

2- الإعلاميين 53 نقطة

3- بشتيل 43 نقطة

4- المعادي واليخت 42 نقطة

5- اورانج 40 نقطة

6- الصيد 34 نقطة

7- حلوان العام 33 نقطة

8- منشية ناصر 32 نقطة

9- حدائق الاهرام 31 نقطة

10- ابو النمرس 28 نقطة

11- كاسكادا 25 نقطة

12- اطفيح 21 نقطة

13- صول 18 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط