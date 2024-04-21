كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يلتقي اليوم فريق برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاية من عمر الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة للفوز في مباراة اليوم من أجل تقليص فارق النقاط بينه وبين الريال، ولإحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، فيما يسعى المرينجي للفوز واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا.

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ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليجا” برصيد 70 نقطة.

وأعلن الإسباني تشافي هيرنانديز عن قائمة فريق برشلونة لمواجهة ريال مدريد والتي جاءت كالتالي..

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – دييجو كوشين.

في خط الدفاع: جول كوندي – ب أو كوبارسي – جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – إينييجو مارتينيز – هيكتور فورت – ماركوس ألونسو.

في خط وسط الملعب: بيدري – أوريول روميو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيتور روكي – جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس – لامين يامال – رافينيا.

ويغيب عن قائمة برشلونة في مباراة اليوم أمام ريال مدريد الثنائي جافي واليخاندرو بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، وتسببت في غيابهما حتى نهاية الموسم.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على إسناد مهمة التحكيم لمباراة برشلونة وريال مدريد للحكم سيزار سوتو جرادو.