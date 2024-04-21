كلاسيكو الأرض.. موقعة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى ريال مدريد لمواصلة سيره بثبات نحو موسم استثنائي بعد الإطاحة بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ذلك عندما يلتقي غريمه برشلونة الجريح في الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد.

ويستضيف ملعب "سنتياجو برنابيو" مواجهة "الكلاسيكو" مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الملكي صدارة الدوري الإسباني برصيده 78 نقطة وبفارق 8 نقطة عن برشلونة الوصيف.

ويملك برشلونة فرصة الإبقاء على حظوظه الضئيلة في الدفاع عن لقبه من خلال تقليص الفارق إلى 5 نقاط، على الرغم من أن تعويض هذه الفجوة سيكون مهمة صعبة.

وتزداد مهمة برشلونة صعوبة في ظل تألق ريال مدريد الذي نجح في الثأر من مان سيتي وإقصائه في طريقه لبلوغ الدور نصف النهائي وتعزيز آماله بإحراز لقب "التشامبيونزليج" للمرة الـ15 القياسية في تاريخه، ذلك بعدما انتهت مباراة الإياب في ملعب "الاتحاد" بالتعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي (مجموع المباراتين 4-4)، ليفوز "الميرينغي" بركلات الترجيح 4-3.

على الجانب الآخر، تلقى برشلونة خسارة قاسية على يد باريس سان جيرمان على الرغم من تقدمه 1-0 في لقاء الإياب على أرضه بعد فوزه 3-2 ذهابا في باريس، قبل أن يدك نادي العاصمة الفرنسية مرمى الفريق الكتالوني بأربعة اهداف ليقلب المواجهة رأسا على عقب (4-1).

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديغير- ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي (إدواردو كامافينغا).

خط الوسط: أوريلين تشواميني- توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريغو – جود بيلينغهام.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ - بيدري - إلكاي جوندوغان.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

القنوات الناقلة

ويمكن مشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.