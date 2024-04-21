تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن.. ثلاثي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، عن تشكيل مواجهة باير ليفركوزن، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

وكان ليفركوزن تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي هيرنانديز، قد نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي هذا الموسم.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن

حراسة المرمى: كوبيل.

الدفاع: شلوتيربيك - سانشو - فولكروج – هوميلز.

الوسط: براندت - سابيتزر – ماتسين.

الهجوم: تشان - رايرسون - جيتينز.

الجدير بالذكر أن مواجهة بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن في الدور الأول من هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.