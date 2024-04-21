الزمالك يتعادل سلبيًا مع دريمز في الشوط الأول بـ الكونفدرالية

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره دريمز الغاني سلبيًا دون أهداف في الشوط الأول من مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على استاد القاهرة الدولي.

سيطر لاعبو الزمالك على الزمالك على مجريات الشوط الأول، في محاولة لتسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى.

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وأنقذ حارس دريمز مرماه من هدف محقق بعد عرضية من سيف الجزيري لاعب الزمالك من جهة اليسار لييعدها الحارس إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وشهد الشوط الأول إصابة قوية لـ محمد عواد حارس الأبيض، بعد تدخل قوي من قبل حون أنطوي لاعب دريمز بعد سقوطهما في كرة مشتركة بينهما.

تشكيل الزمالك لمباراة دريمز

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – ترافيس موتيابا.

الهجوم : محمود عبد الرازق “شيكابالا” – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.