هيثم فاروق ينتقد شيكابالا وشلبي ويهاجم حكم مباراة الزمالك أمام دريمز

انتقد هيثم فاروق المحلل بقنوات “بي إن سبورتس” القطرية الثنائي محمود شيكابالا ومصطفى شلبي لاعبا فريق الزمالك أمام دريمز الغاني بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا دون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في الشوط الأول من مباراة دريمز الغاني، خلال المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: “شيكابالا وشلبي أكثر اثنين فقدا الكرة في المباراة بشكل غير طبيعي”.

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وتابع نجم الزمالك السابق: “الغيابات اليوم مؤثرة في الفريق، فالأبيض بلا أنياب هجومية في الخط الأمامي، وسيف الجزيري هو فقط من يؤدي دوره بمجهود عالي في المباراة”.

وواصل محلل قناة “بي إن سبورتس”: “لابد من حلول لـ جوميز في التبديلات، وأن يدفع بلاعبين يؤدوا الدور الهجومي من أجل احراز الأهداف”.

واختتم: “حكم اللقاء لم يلجأ للفيديو لمراجعة ركلة جزاء لصالح الزمالك، ويترك لاعبي دريمز يمارسوا الخشونة دون إشهار البطاقات، إضافة إلى إرتداؤه طاقم نفس ألوان الفريق الغاني”.