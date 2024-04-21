شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية بعد التعادل السلبى مع دريمز الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعّب فريق الزمالك مهمة التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية على نفسه، بعد التعادل السلبى مع دريمز الغاني فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويؤجل حسم بطاقة التأهل لمباراة العودة المقرر لها على ملعب "بابا يارا" بكوماسى الأحد المقبل فى السادسة مساءً.

الزمالك أصبحت أمامه 3 سيناريوهات تؤهله لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، ويأتى السيناريو الأول فى تحقيق الفارس الأبيض الفوز على الفريق الغاني فى كوماسى، والسيناريو الثاني أن يحقق الزمالك الفوز بركلات الترجيح، حينما ينتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى، ويأتى السيناريو الثالث فى تعادل الزمالك مع دريمز الغاني بأى نتيجة إيجابية، حينها يتأهل الفريق الأبيض.

ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة العودة أمام دريمز الغانى، حيث سيعمل الجهاز الفنى على معالجة الأخطاء التى ارتُكبت فى لقاء الذهاب وأدت إلى التعادل السلبى.