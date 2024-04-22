يهم الاهلي والزمالك.. قرار جديد من كاف بخصوص بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أبلغ جميع اتحادات كرة القدم، بقرار جديد، في بطولتي

دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتابع التقارير أن القرار الذي اتخذه الاتحاد إنه أرسل خطاب لجميع اتحادات الكرة، بعدم السماح لإقامة مباريات على الملعب الذي سيستضيف أي لقاء تحت تنظيم الكاف (في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية) بـ 72 ساعة.

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وواصل التقرير أن كاف حذر بإقامة أي مباراة محلية على الملعب الذي سيستضيف أي مباراة أفريقية، من أجل الحفاظ على أرضية الملعب.

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في بيانًا رسميًا، منذ قليل إعتذاره عن ما حدث بشأم مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وتم إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.