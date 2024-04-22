"بعد أزمته مع إنبي".. اتحاد الكرة يؤكد فوز الأهلي بدوري الجمهورية 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي تلقي خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بفوز المارد الأحمر بدوري الجمهورية 2003 وفقا للوائح المعتمدة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية أزمة بين الأهلي وإنبي بشأن لقب دوري الجمهورية للشباب 2003.

وبعد فوز إنبي على الأهلي اليوم بالجولة الاخيرة من دوري الجمهورية، احتفل الفريقين بقلب الدوري في مشهد غريب.

لمعرفة المزيد من تفاصيل أزمة الأهلي وإنبي تابع اللينك التالي:

"أزمة احتفال متكررة بين الأهلي وإنبي بلقب دوري الجمهورية 2003".. ما التفاصيل؟