أحمد عيد عبدالملك: ليس لدينا أى مبرر للتعادل وسط جماهيرنا أمام راية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة، استياءه عقب تعادل فريقه مع فريق راية سلبياً بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

وأكد عيد أنه ليس لديه أى مبرر لتعادل فريقه مع فريق راية، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، ومؤكداً أن الجماهير لم تيأس وتتراجع عن التشجيع .

وقال عيد عبدالملك أنه يتحمل المسؤولية كاملة وفقدان النقطتين من مباراة راية، وأشار إلى أن جماهير المحلة تستحق الصعود والفرحة، خاصة أن مجلس إداراة النادي وفروا كافة الإمكانيات المطلوبة .

وطالب عيد اللاعبين ببذل المزيد من المجهود لعودة غزل المحلة للدوري الممتاز .

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة فريق لافيينا، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية مجموعة الصعود بدوري المحترفين، للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق راية المركز الثامن برصيد 35 نقطة .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :