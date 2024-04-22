شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر استمرار أحمد عبد القادر فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على استمرار لاعبه أحمد عبد القادر جناح الفريق فى التشكيل الأساسى بمباراة الإياب أمام مازيمبى بدوري أبطال أفريقيا للاستفادة من قدراته الهجومية لحسم اللقاء لصالح المارد الأحمر مبكراً.

وتعهد كولر بمنح لاعبه أحمد عبد القادر فرصة الظهور فى مباريات المارد الأحمر بصفة أساسية، بعد تألقه فى مباراتى الزمالك ومازيمبى الكونغولى.

وعاد أحمد عبد القادر لحسابات كولر الفنية بداية من مباراة القمة أمام الزمالك بعدما شارك بديلا ونجح فى تسجيل هدف الأهلى الوحيد، رغم الخسارة بهدفين، ولكن اللاعب ظهر بشكل متميز دفع المدرب السويسري لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباراة مازيمبى الكونغولى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى.

واشترط كولر على لاعبه ضرورة مواصلة التدريبات بجدية وخوض المباريات بمزيد من التركيز وتطويع مهاراته لصالح الأهلى حتى يستمر أساسياً فى تشكيل الفريق بالمباريات المقبلة، والتى تعد حاسمة سواء على الصعيد الأفريقى أو المحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً في العاشرة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الكونغو.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري.