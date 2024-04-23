الفيوم يشكر للجهاز الفني والإداري للفريق بعد حصوله على المركز الثانى

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم الرياضى برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة بالشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري لفريق كرة القدم بالنادى بعد حصوله على المركز الثانى فى مجموعة الصعيد فى ختام مباريات الدور الثانى ، بداية من الكابتن شريف حربي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق، والكابتن سعيد صبحي المدير الفني، والعميد هشام سمير مدير الكرة، والكابتن حازم الدش المدرب العام، والكابتن سامر محمد مدرب، والكابتن احمد عباس مدرب حراس المرمى، والكابتن خالد محمود المدير الاداري، والكابتن محمد خالد اداري، والكابتن احمد علي علاج طبيعي، رمضان مصطفي وكريم مصطفي تجهيز ملاعب.

المركز الثانى خلف الترسانة

وأشاد الكابتن شريف حربي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق، بمجهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن سعيد صبحي المدير الفنى ، خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن الفريق قدم افضل نتائج له خلال العشرة سنوات الأخيرة، و لم يهزم إلا في مباراة واحدة فقط، واحتل المركز الثاني لأول مرة، خلف الترسانة، موضحاً أن الفيوم كان يستحق المركز الاول في مجموعة الصعيد، لو شارك فريق الترسانه في مجموعة القاهرة.

واضاف " حربي" ، أن مجلس الإدارة برئاسة النائب عماد سعد حمودة، قام بتلبية جميع طلبات الجهاز الفني واللاعبين خلال الموسم، رغم ضعف الإمكانات المادية بالنادي، مشيرا إلى أن الفترة القادمة، سيتم عقد جلسة مع مجلس الإدارة، لمعرفة متطلبات الفريق خلال الفترة المقبلة، والاستعداد مبكراً للموسم الجديد.