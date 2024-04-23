ثنائي أجنبي يغيب عن تدريبات اتحاد جدة قبل موقعة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات فريق اتحاد جدة السعودي الثنائي الأجنبي نجولو كانتي ولويز فيليبي، التي تندرج ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ويواصل كانتي ولويز فيليبي برنامجهما التأهيلي حيث يعاني الثنائي نجولو كانتي ولويز فيليبي من شد عضلي، الذي تسبب في غيابهما عن مباراة الاتحاد والحزم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

ويسعى الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، لتجهيز الثنائي نجولو كانتي ولويز فيليبي، من أجل خوضهما مباراة الشباب، الجمعة المقبل.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الشباب يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وحصل لاعبو الاتحاد السعودي، على راحة سلبية أمس، عقب الانتصار السبت ضد الحزم بثلاثية مقابل هدفين.

وركز الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، على تقوية العضلات خلال مران الفريق أمس الاثنين.