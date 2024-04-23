لاعب الأهلي السابق : قطاعات الناشئين في مصر بها حالات تزوير في أعمار اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الزمالك ضد دريمز الغاني في غانا ستكون صعبة للغاية، متمنيًا أن يتفوق الفريق الابيض ويحصد بطاقة الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال في تصريحات إعلامية صباح اليوم الثلاثاء : "دور مدير الكرة في النادي الأهلي ليس الاعتراض على الحكام، ويجب أن يتم إصلاح الأجواء في مباريات افريقيا، وسبق وانسحب الأهلي من بطولات افريقيا بسبب هذه الأمور".

وأضاف: "فوزي لقجع وباتريس موتسيبي وكاتومبي رئيس مازيمبي متحكمين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما يحدث من جانب البعض غير مقبول في بطولات إفريقيا هذا الموسم".

وواصل: "هناك العديد من حالات التزوير في قطاعات الناشئين، وسبق وتعرضت لهذا الموقف مع نادي مصر المقاصة، وكان في جيلي لاعب أيضا يدعي "سمير" كان مسنن".