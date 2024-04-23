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إياب نصف نهائي أبطال آسيا .. التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة الهلال والعين

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ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، مواجهة الهلال السعودي والعين الإماراتي ، الجارية بينهما الآن على ملعب المملكة آرينا في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.


تقدم الفريق السعودي بالهدف الأول عبر لاعبه روبن نيفيز في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء ، قبل أن يعادل العين النتيجة عند الدقيقة 12 عبر لاعبه إريك يورجينس.
كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الأسبوع الماضي ، قد انتهى لصالح الفريق السعودي برباعية مقابل هدفين.

ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني
الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري
الهجوم: ميشايل، مالكوم، الشهري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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