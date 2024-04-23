شكرا لقرائتكم خبر انتصارات الرمق الأخير تطغى على الجولة 28.. والحزم يختنق في القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن السعودي أحداثا عدة، منها ظهور أول لبعض المدربين، الذين تم تعيينهم قبيل انطلاق مواجهات الجولة. كما استطاعت أندية العودة إلى سكة الانتصارات المفقودة خلال الجولات الماضية، وابتسمت لها الجولة الـ28 لتفرح مجددا.

وأتت مباريات هذه الجولة بانتصارات مثيرة، سجلت في الثواني الأخيرة من زمن المباريات، وكان لطعم الفوز مذاق آخر.

ولم تستكمل مواجهات الجولة، عقب تأجيل لقاء الأهلي والهلال إلى 6 مايو المقبل، لمشاركة الهلال آسيويا.

عودة الانتصارات

استطاعت أندية عدة من العودة مجددا إلى سكة الانتصارات التي فقدتها خلال الجولات الماضية، ويأتي الاتحاد أحد أبرز تلك الأندية، بعد أن حقق فوزا صعبا في الدقائق الأخيرة أمام الحزم، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 للعميد.

ويأتي ناديا ضمك والطائي، أيضا، في هذه الجولة، ليعودا لنغمة الفوز بعد فقدانها في آخر 4 جولات، إذ حقق الأول فوزا صعبا على الأخدود بهدفين دون رد. بينما انتزع الطائي فوزا ثمينا خارج الديار في الثواني الأخيرة أمام الرياض.

وبهذه النتائج كانت الجولة الـ28 موعدا للأندية الـ3 للعودة إلى إسعاد جماهيرها، وتحقيق النقاط الـ3.

الظهور الأول

شهدت هذه الجولة الظهور الأول لمدربين استلموا زمام الأمور، وقيادة الدفة الفنية لفرقهم.

وكان الطائي أعلن إقالة المدرب الروماني ريجيكامب، بعد تراجع نتائج الفريق الذي يسعى للاستمرار في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعد الموسم الماضي والحالي، ويسعى إلى تجنب الهبوط، وقام بالتعاقد مع المدرب الأورغوياني، ليوناردو راموس، والذي استطاع قيادة أبناء حائل لانتزاع فوز ثمين خارج الديار أمام الرياض في آخر الثواني، وهو فوز بعد غياب 4 جولات متتالية.

ويأتي المدرب الوطني صالح المحمدي، ثاني المدربين الذين ظهروا للمرة الأولى هذا الموسم، بعد تعيينه مدربا للحزم خلفا للمقال دانيال كارينيو، وتعد هذه الخطوة جريئة من المحمدي لوضع الفريق الصعب جدا، إذ يحتل المركز الأخير بـ16 نقطة فقط من 28 جولة.

الدقائق الأخيرة

شهدت الدقائق الأخيرة خلال هذه الجولة تقلبا في نتائج المباريات، واستطاعت الفرق انتزاع الفوز في آخر ثواني المباراة والخروج بالنقاط الـ3. إذ قاد المدافع المصري أحمد حجازي فريقه الاتحاد للفوز، أمام متذيل الترتيب الحزم بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة الـ96، عندما سدد الكرة قبل أن يحولها المدافع أيمن دحمان لمرمى فريقه، ليعلن فوز الاتحاد في الرمق الأخير من المباراة.

فيما شهد لقاء الرياض وضيفه الطائي السيناريو ذاته، عندما سجل خالد الشويع هدفا عكسيا في مرمى فريقه الرياض في الدقيقة الـ102، لينتزع الطائي الفوز في آخر ثواني المباراة.

نتائج مباريات الجولة الـ28

التعاون 1-1 الخليج

الفتح 3-1 الرائد

الشباب 5-0 أبها

النصر 3-1 الفيحاء

الرياض 1-2 الطائي

الأخدود 1-2 ضمك

الاتفاق 0-0 الوحدة

الحزم 2-3 الاتحاد

نقاط من الجولة الـ28

التعاون يصل لـ5 جولات متتالية دون خسارة.

الخليج لم ينتصر آخر جولتين.

الفتح يحقق انتصاره الثاني على التوالي على ملعبه.

الشباب يحقق أكبر انتصاراته هذا الموسم بخماسية أمام أبها.

أبها سجل رقما قياسيا باستقباله 74 هدفا في 28 وهو الأعلى في تاريخ دوري المحترفين.

النصر يحقق الفوز الخامس تواليا في الدوري.

الطائي يعود لسكة الانتصارات بعد أن فقدها آخر 4 جولات.

الرياض 6 جولات متتالية دون انتصار.

ضمك يعود للانتصارات بعد 4 جولات من الغياب.

الأخدود 8 جولات متتالية بلا انتصارات، تعادل وحيد مقابل 7 هزائم.

الاتحاد يعود للانتصارات مجددا بعد غياب جولتين.

الحزم يصل للجولة الـ11 على التوالي دون تحقيق انتصار.

ترتيب الهدافين