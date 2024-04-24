أرسنال يقسو على تشيلسي بخماسية في الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وتشيلسي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وفاز الجانرز على البلوز بخماسية نظيفة على استاد الإمارات.

سجل هدف أرسنال الأول، تروسارد في الدقيقة 4.

سجل هدف أرسنال الثاني، بن وايت في الدقيقة 52.

سجل هدف أرسنال الثالث، هافرتز في الدقيقة 57.

سجل هدف أرسنال الرابع، هافرتز في الدقيقة 65.

سجل هدف أرسنال الخامس، بن وايت في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز عزز الجانرز تصدره للدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة مع تأجيل مباراتين لمانشستر سيتي صاحب الـ73 نقطة، بينما احتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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