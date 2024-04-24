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بعد تفعيله الـ "Wildcard".. خبير الفانتازي يكشف تشكيله للجولة 35 من الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن خبير فانتازي ، لي بونفيلد، عن تشكيله للجولة 35 بعد تفعيل خاصية "Wildcard".

وتعد خاصية الوايلد كارد من أهم خواص فانتازي، حيث يمكن للمدربين تغيير جميع لاعبي فريقهم دون أن يتم خصم منهم النقاط.

وأكد لي بونفيلد اعتماده على لاعبي وتوتنهام، حيث يخوض الفريقين مباراتين في الأسبوع 35 والجولة 37.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دودري بيتروفيتش(تشيلسي) - مارتن دوبرافكا (نيوكاسل).

خط الدفاع: بيدرو بورو (توتنهام) - جابرييل (أرسنال) - جفارديول (مانشستر سيتي) - مالو جوستو (تشيلسي) - يان باول فان هيك (برايتون).

خط الوسط: سون هيونج مين (توتنهام) - بوكايو ساكا (أرسنال) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - كول بالمر (تشيلسي).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - ألكسندر إيزاك (نيوكاسل).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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