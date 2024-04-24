أمير هشام: بيراميدز يقترب من ضم محمد صبحي مجانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي بيراميدز يقترب من التوقيع مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، مجانًا في الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صبحي يريد الاستمرار في الزمالك ولكنه يريد المشاركة بشكل أساسي، ويتفاوض مع بيراميدز ولكنه لم يوقع حتى الآن".

في سياق متصل أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.



ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي