أحمد صلاح: حققنا هدفنا بإستعادة اللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أحمد صلاح، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب بطولة إفريقيا للمرة الـ16، مشددًا على أن لاعبي الأهلي قدموا بطولة مميزة واستثنائية واستحقوا التتويج في النهائي.
وأوضح صلاح أن اللاعبين والجهاز الفني كان لهم هدف منذ بداية البطولة، وهو استعادة لقب إفريقيا في ضيافة النادي لإسعاد جماهير الأهلي الوفية والداعمة دائمًا للاعبين.
وأهدى صلاح كأس البطولة إلى جماهير الأهلي، متمنيًا أن يكون الفريق خير ممثل للكرة الطائرة المصرية في بطولة العالم للأندية.
واختتم صلاح بأن التتويج والفوز بكل المباريات يأتي بعد استعداد جيد لجميع اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا من قبل البطولة بوقت كاف، وهذا ما ظهر في إصرار اللاعبين للفوز بجميع المباريات وصولًا إلى التتويج باللقب.