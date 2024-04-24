أيمن عبدالوهاب: انجاز عالمي جديد ينتظر مصر في العالمية الشتوية بإيطاليا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، أن برامج المنطقة ومن بينهم مصر على أبواب تحقيق انجاز عالمي جديد من خلال مشاركتها في الألعاب العالمية الشتوية بتورينو الإيطالية والتي تقام الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025.

واوضح عبدالوهاب في تصرحيات له في ختام زيارته للمغرب والتي شهدت حضور افتتاح الألعاب الوطنية المغربية ال11 والفعاليات المصاحبة لها، أن إدارتي الرياضة والتدريب والالعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية وضعت خطة اعداد متكاملة لهذه الالعاب ، من خلال اقامة مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة في الرياضات الشتوية التي تشهدها الالعاب وسوف تقام في النصف الثاني من عام 2024 وحتى تواصل برامج المنطقة ما حققته من إنجازات على مستوى الألعاب العالمية الشتوية وكان آخرها ما تحقق في النمسا 2017 بعد الغاء اقامة الالعاب الماضية بكازان الروسية 2021 بسبب متحول كورونا .

وكانت مصر قد فازت من خلال القرعة العلانية التي شهداها مدينه دبى فبراير الماضي الفوز بالاشتراك في عالمية إيطاليا بستة لاعبين وفى 3 رياضات هي لاعب ولاعبة في تزلج عبر الضاحية، لاعب ولاعبة في رياضة الرقص والتي تشارك فيها مصر لأول مرة، لاعب ولاعبة في الجري على الثلوج

وكانت آخر ميداليات حققتها مصر في الألعاب العالمية الشتوية بالنمسا 2017 بالفوز بـ 5 ميداليات متنوعة وحظي منتخب مصر بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب الثالث الذي اقيم بالإسماعيلية 2017، والتي شارك فيها 289 مشاركاً يمثلون 16 دولة من المنطقة هي مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، سورية، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، إيران، عمان شاركوا في 4 رياضات الهوكي الأرضي، التزلج السريع، اختراق الضاحية، الجري على الجليد، من بين الرياضات السبع التي تشهدها الألعاب، كما شاركت المنطقة في مؤتمر الشباب من خلال لاعب ومرافق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عائلات اللاعبين في مؤتمر العائلات والأسر.

ثم استكملت القرعة على باقي الرياضات التي تشهدها الألعاب وتشارك فيها برامج المنطقة وهى اختراق الضاحية، التزلج السريع، الجري على الجليد.، رياضة الرقص، التزلج الفني، والرياضة الجماعية الفلوربول.