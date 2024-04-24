قرار حاسم من كولر بشأن حارس مرمى الاهلي بعد عودة الشناوي  

كشف الإعلامي محمد الليثي عن توصية السويسري ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي بشأن حارس الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال الليثي في تصريحات تليفزيونية: “ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى المارد الأحمر أوصى مارسيل كولر بضرورة استمرار مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى خلال الفترة القادمة رغم عودة الشناوي من الإصابة”.

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وأضاف: “الشناوي عاد من الإصابة وشارك في مران الأهلي أمس الثلاثاء، ولكن هناك اجماع من قبل الجهاز الفني للفريق الأحمر بضرورة استمرار مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى خلال الفترة القادمة”.

واختتم: “مصطفى شوبير تألق الفترة الأخيرة ونال ثقة مسئولي النادي والجهاز الفني والجماهير، لذلك كان قرار المدرب السويسري باستمراره رغم عودة الشناوي”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي الجمعة القادمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 الف مشجع.

وكان الأحمر قد تعادل سلبيًا مع مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت السبت الماضي في الكونغو.