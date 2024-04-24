تفاصيل إصابة الدوسري ومدة غيابه عن الهلال السعودي

كشف سامر الشهراني، صبيب إصابات الملاعب، تفاصيل إصابة سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، ومدة غيابه.

وأكد الشهراني أن إصابة سالم الدوسري في العضلة الخلفية للفخذ بسبب الإرهاق والانطلاقات في المباراة أمام العين.

وأشار إلى أنه من الممكن عودة سالم الدوسري بعد من يوم إلى 4 أيام أو من 10 إلى 14 يوم في حال ثبت إصابته بتمزق عضلي.

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وكان الهلال السعودي قد فاز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء.

وودع الهلال السعودي بطولة دوري أبطال آسيا بشكل رسمي بعد الخسارة أمام العين الإماراتي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.

ويحتل الزعيم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة.