في بيان رسمي.. الزمالك يكشف أول تحرك بعد إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، لكشف تفاصيل، إيقاف قيد النادي من جديد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتحرك لحل الأزمة.

وأوضح الزمالك في بيانه: "تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

أضاف: "وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي".

أكمل: "وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي".

أوضح: "ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهداً على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية".

وأتم: "ويشدد المجلس على أنه لن يدخر جهداً أو وقتاً أو مالاً في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره".

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