"بعد لقاء المنصورة".. أشهر حالات منع مرتضى منصور من حضور المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رفضت الجهات المسؤولة في ملعب مالية كفر الزيات، دخول مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، ملعب مباراة الأول والمنصورة، في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني، وجاء سبب منع منصور من دخول اللقاء، لإقامته دون جمهور.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها مرتضى منصور من دخول المباراة، إذ سبق ومنع من حضور مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا "نهائي القرن" 2020، حينها أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابا إلى اتحاد كرة القدم، بمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك آنذاك من حضور المباراة.

وكانت اللجنة حينها أعلنت إيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي، لمدة 4 سنوات، وعدم تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، بالإضافة إلى إيقاف مزاولته لأي نشاط رياضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه.

وفي عام 2023، منع مرتضى منصور من حضور مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري بالإمارات، وهذا بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، وحرمانه من دخول الملاعب والمباريات، لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 300 ألف جنيه مصري.

وكانت مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد عام 2005، الأشهر بالنسبة إلى مواقف مرتضى منصور مع منعه من حضور المباريات، حينها منع حسن حمدي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد آنذاك، منصور من حضور اللقاء.

وضرب مرتضى منصور بقرار حسن حمدي عرض الحائط، واقتحم صالة ملعب ستاد القاهرة، وكان الزمالك متقدما في النتيجة، لكن مع تصرف الأول أعلن الحكم الأهلي بطلا الزمالك منسحبا، إلا أن منصور لم يتوقف، وسلم لاعبي الأبيض كأس، وصفه الجماهير المنافسة آنذاك بـ"فالصو".

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