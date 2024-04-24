ريال مدريد يتجه الى صفقة تبادلية لحسم صفقة ديفيز

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة ليكيب الفرنسية ان نادي ريال مدريد يستعد للاتفاق مع نادي بايرن ميونخ الالماني حول صفقة تبادلية يتم من خلالها انتقال نجم بايرن ميونخ ومنتخب كندا الفونسو ديفيز الى صفوف ريال مدريد وفي المقابل ينتقل نجم دفاع ريال مدريد الفرنسي فيرلان ميندي الى صفوف عملاق بافاريا بايرن ميونخ .

وكانت الصحف الاسبانية قد اكدت ان ريال مدريد الذي نجح على مدار السنوات الاخيرة في ضم مجموعة من الاعبين الشباب لتكوين فريق جديد للنادي الملكي وفي نفس الوقت المنافسة بقوة على الالقاب يرغب في ضم النجم الكندي الفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ وهو ما اعلنه الاعب بنفسه اكثر من مرة حول وجود مفاوضات مع ريال مدريد وحلمه بأرتداء الفانلة البيضاء الا ان يتبقى له عاما اخر في تعاقده مع نادي بايرن ميونخ .

جريدة ليكيب الفرنسية اكدت ان الايام الاخيرة شهدت اتصالات بين الناديين لترتيب صفقة تبادلية تقضى بأنتقال مدافع ريال مدريد الفرنسي فيرلان ميندي الى بايرن ميونخ الذي يرغب في ضم المدافع الفرنسي لتدعيم جبهته اليسرى حال انتقال الفونسو ديفيز الى ريال مدريد .

واشارت صحيفة ليكيب الى ان ريال مدريد لا يرغب في الانتظار عاما اخر حتى ينتهي تعاقد الفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ لضمه في صفقة انتقال حر بل يريد ضمه اعتبارا من الموسم المقبل وهو ما جعل بايرن ميونخ يطلب ضم فيرلان ميندي كبديل مهم لديفيز .

يذكر ان ريال مدريد نجح في السنوات الاخيرة في ضم عدد من المواهب الشابة الى صفوفه منها الفرنسي تشاوميني و مواطنه ادواردو كامافينجا و ايضا الانجليزي جود بيلينجهام واخيرا كيليان امبابي وهو ما جعل الجميع داخل اسبانيا يتحدث عن جيل جديد من الجلاكتيوس داخل ريال مدريد .