وزير الرياضة يتفقد استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي،وذلك للوقوف على آخر التحضيرات لاستضافة مصر للبطولة الإفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. تقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 35 دولة، بما في ذلك منتخب مصر.

وقد رافق الوزير خلال جولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، وبعض أعضاء مجلس الإدارة ،وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهئية استاد القاهرة ،وتأتي هذه الزيارة استعدادًا لانطلاق البطولة وللتأكيد على جاهزية مصر لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مصر تعتبر دائمًا مضيفًا رائعًا للفعاليات الرياضية الكبرى ونحن مستعدون تمامًا لاستقبال المشاركين من 35 دولة."

واضاف بأن هذه البطولة تشكل فرصة هامة للرياضيين المصريين للتأهل لأولمبياد باريس 2024. ونحن ندعم رياضيينا في سعيهم للفوز بالميداليات وتحقيق النقاط اللازمة للتأهل."



تشارك في البطولة 35 دولة من بينها أنجولا، الجزائر، بوتسوانا، بنين، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب أفريقيا، توجو، تونس، تنزانيا، زامبيا، ومصر.

تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة نظرًا لكونها تعد بطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 700 نقطة. ويعتمد نظام التأهيل في رياضة الجودو لأولمبياد باريس على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، مما يتطلب جهودًا كبيرة وتحقيق النجاح في عدد كبير من البطولات للحصول على فرصة التأهل للأولمبياد.