عضو مجلس إدارة الزمالك يطالب بعقوبة مرتضى منصور ونجليه

طالب عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعقوبة المستشار مرتضى منصور رئيس الأبيض السابق ونجليه بعد أزمة إيقاف القيد بسبب المغربي خالد بوطيب.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق قد أعلن فسخ تعاقد المهاجم المغربي خالد بوطيب، بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي في فبراير 2020.

وانضم النجم المغربي إلى القلعة البيضاء موسم 2019، بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من ملطية سبور التركي حتى موسم 2021-2022 بقيمة 4,5 ملايين دولار أميركي.

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وأعلن نادي الزمالك عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص إيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.4 مليون يورو.

وقال أدهم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “زملكاوي”، عبر قناة” الزمالك”:”ندرس حيثيات القرار وكل أمور القضية وسنحيل هذا الملف للجهات الرقابيه”.

وشدد عضو الزمالك على أن الإدارة اتخذت هذا الاجراء لكي يتم محاسبة من تسبب في هذا الأمر من قبل الجهات الرقابية.

وواختتم: “نطلب من جمهورنا وأعضاء الجمعية العموميه الثقه فينا كمجلس إدارة لأن لدينا قدره على التعامل مع هذا المنع”.