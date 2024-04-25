كولر يستقر على حارس مرمى الاهلي في مباراة مازيمبي بعد عودة الشناوي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي مصير حارس مرمى الفريق الأحمر في مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الاهلي نظيره مازيمبي الجمعة القادمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع.

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واستقر كولر على استمرار مصطفى شوبير في مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر في مواجهة مازيمبي القادمة، رغم عودة محمد الشناوي من الإصابة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية له اليوم: “على أن محمد الشناو ي عاد من الإصابة وشارك في مران الاهلي، ولكنه لم يشارك في التقسيمة، ولذلك ما زال بعيدًا عن المشاركة في مباراة مازيمبي”.

وأضاف: “مصطفى شوبير هو من سيحرس عرين المارد الأحمر في مباراة مازيمبي القادمة، وحمزة علاء سيغيب لإصابته في العضلة الضامة، ولكن من الوارد تواجد الشناوي على دكة البدلاء”.

وكان الاهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره مازيمبي الكونغولي من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت في الكونغو.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة لضمان التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للعام الخامس على التوالي.