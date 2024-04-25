الاهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة بفرمان كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على الصفقات الجديدة التي سيضمها الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأبلغ كولر إدارة المارد الأحمر على أنه سيتفرغ لتحديد الأسماء التي يرغب في ضمها عقب مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.

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ويلتقي النادي الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور 50 الف مشجع على استاد القاهرة الدولي.

ويوجد عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للمارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري وهم ثنائي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش، بالإضافة إلى المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة، والدولي المغربي يحيى عطية الله لتدعيم مركز المدافع الأيسر.

وكان الاهلي قد تعادل سلبيًا مع مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي لعبت في الكونغو السبت الماضي.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز على مازيمبي الكونغولي بأي نتيجة من أجل حسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.