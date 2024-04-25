شوبير ينتقد مرتضى منصور ويفجر مفاجأة نارية في أزمة إيقاف قيد الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير، انتقادًا لـ المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بشكل غير مباشر، بعد أزمة إيقاف القيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أرسل خطابًا إلى الزمالك، يفيد بإيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب المقدرة بـ2.4 مليون يورو.

وقال شوبير، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي، إن إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات بو طيب، هو ورق جديد للمجلس الحالي، بقضية من عهد المجلس السابق.

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وأوضح أن قضية بو طيب مليئة بالمفاجآت، حيث يتضمن عقده وجود بدل سكن، كما حصل على منحة تعاقد بقيمة 129 ألف دولار.

وأشار شوبير إلى أن عقد بو طيب مع الزمالك، لا يتضمن بند المشاركة في المباريات، حيث يحصل على قيمة مستحقاته كاملة وهو أمر غريب للغاية.

وأفاد شوبير، بأنه وصلت قيمة عقد اللاعب المغربي مع القلعة البيضاء إلى 108 آلاف دولار، والأمر الأكثر مفاجأة هو أن إدارة الزمالك السابقة هي من بادرت ورفعت قضية ضد خالد بو طيب.

واختتم، قيام المجلس السابق برفع دعوى، استفز اللاعب ودفعه للتحرك من أجل الحصول على مستحقاته كاملة وحصل على حكم منذ سنة قبل قدوم المجلس الحالي.