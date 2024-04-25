أزمة بوطيب تهدد مستقبل زيزو مع الزمالك

بدأ مسئولو نادي الزمالك في مناقشة حلول أزمة إيقاف القيد داخل الفريق الأبيض بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أبلغ مسئولي الزمالك أمس الأربعاء بإيقاف القيد داخل النادي والحرمان من إجراء صفقات جديدة بسبب الغرامة المستحقة للدولي المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق.

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وحصل بوطيب على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالحصول على مبلغ 2 مليون و400 الف يورو بسبب القضية التي رفعها ضد الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة.

ويناقش مجلس إدارة نادي الزمالك حلول إنهاء أزمة بوطيب، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية بيع أحمد سيد زيزو للدوري السعودي، خاصة في ظل العروض الكثيرة التي يمتلكها اللاعب الفترة الأخيرة.

ووصل لأحمد سيد زيزو عدة عروض خليجية أبرزها من نادي الشباب السعودي للرحيل عن الزمالك، إلا أن مسئولي الأبيض رفضوا بيعه.

وسبق وأن حدد مجلس إدارة الزمالك سعر بيع زيزو، والذي لن ينقل عن 4 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله.