انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للجودو في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

وتقام اليوم منافسات موازين 60 كجم و66 كجم في الرجال، و48 كجم و52 كجم و57 كجم في السيدات.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهم:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

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