"متتخضوش من اسمه".. شوبير يفجر مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن قائمة النادي الأهلي في مواجهة مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على مستوى حراسة المرمى.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي عنده مشكلة في حراسة المرمى، في مواجهة مازيمبي، لأنه دائما في المباريات بيضم 3 حراس، واللي مسجلين في القائمة بالترتيب محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف".

أضاف: "الشناوي لما أصيب شارك مصطفى شوبير بشكل أساسي، والاحتياطي كان حمزة علاء، وتعرض هو الآخر للإصابة، وتواجد بشكل اضطراري بدلا منه مصطفى مخلوف".

أكمل: "الشناوي بيخوض التدريبات مع ميشيل يانكوك فقط، ولا يشارك في التدريبات الجماعية، ولا التسديد على المرمى، وممكن ده يحصل بعد مباراة غدا أمام مازيمبي".

وأتم تصريحاته: "المشكلة بتاعت الأهلي، أنه لابد من تواجد ثلاثة حراس في القائمة، ومافيش غير حارسين حاليا، والمفاجأة الغريبة أنك ممكن تلاقي بكرة الزنفلي موجود في التسخين عشان يبقوا ثلاثة حراس، رغم أنه غير موجود في القائمة الأفريقية وأنا عارف بقول أيه كويس، عشان متتخضش لما تلاقي اسمه، أو ممكن يستعين بالشناوي رغم عدم الجاهزية".

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